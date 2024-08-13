Експерти МАГАТЕ відвідали градирні Запорізької АЕС, де сталася пожежа. Ані шин, ані уламків дронів там не знайшли

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідали градирні Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) після того, як 11 серпня там сталася пожежа.

Про це повідомила пресслужба агентства.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, команда експертів оцінила, що пожежа навряд виникла біля основи градирні.

Фахівці встановили, що пошкодження, ймовірніше, сталося у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно десять метрів. Команду «з міркувань безпеки» не допустили до перевірки рівня розподілу водяного сопла і до басейну холодної води, який є основою градирні.

Під час відвідування території градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище — біля рівня розподільної форсунки. Також експерти побачили сліди спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, навколо басейну з холодною водою. Команда оцінила, що сліди пластику були від розплавленої пластикової сітки, що впала через вогонь.

Водночас ані залишків шин, ані уламків дронів експерти під час обходу не знайшли.

Градирня — це споруда у вигляді вежі для охолодження води атмосферним повітрям. У МАГАТЕ зазначають, що ядерній безпеці загроз немає, оскільки градирні зараз не працюють — їх не використовують для охолодження реакторів ЗАЕС, оскільки всі вони перебувають у стані холодної зупинки.

Градирні розташовані приблизно за 1,5 кілометра від реакторних блоків Запорізької АЕС. Команда провела радіаційний моніторинг і там, і біля реакторів, та підтвердила, що радіаційний фон у регіоні в нормі.

У МАГАТЕ зазначили, що висновки команди ще не є остаточними, агентство продовжить аналіз після того, як фахівцям дозволять оглянути рівень розподілу водяного сопла та басейн холодної води.