За ніч Сили ППО збили 30 ударних дронів Shahed

Новини

Getty Images / «Бабель»

Над Україною вночі на 13 серпня Сили оборони збили 30 російських ударних дронів Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

У ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38 ударними дронами Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська.

До повітряного бою залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Українські оборонці збивали дрони в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

У Сумській ОВА повідомили, що російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по обʼєктах інфраструктури. Там проводять аварійно-відновлювальні роботи.