У Дубліні 30 жінок вчили вагітну орангутанку на «курсах з материнства». Вона народила здорове мавпеня

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У Дублінському зоопарку 30 жінок провели «семінари для матерів» для 19-річної вагітної орангутанки Муджур.

Про це пише The Guardian.

Раніше Муджур недостатньо привʼязувалася до своїх малюків, і вони помирали незадовго після народження. Тому коли вона завагітніла на початку цього року, зоопарк запросив матерів-годувальниць, щоб спробувати показати їй, як це робиться. Деякі жінки навіть знімали футболки та бюстгальтери, щоб Муджур краще бачила процес.

«Муджур було надзвичайно цікаво спостерігати, як жінки годують своїх немовлят через скло. Вона навіть віддзеркалювала деякі їхні дії», — розповіли в зоопарку. На час уроків годування будинок орангутанів закривали для відвідування.

Орангутан Муджур спостерігає за процесом годування немовляти.

Одна з годувальниць Нора Мерфі, яка вчила Муджур, вирішила, що це буде чудова історія, яку вона колись розповість своїй доньці Елоді, якій зараз 10 місяців.

«Ви переходите від того, щоб стати матірʼю, до того, щоб спробувати допомогти іншій матері стати матірʼю. Ви кажете їй: “Дивись, це те, що ти повинна робити”», — сказала жінка.

Під час навчання Муджур також показували відео, як інші орангутанги годують своїх дитинчат. Уже 31 липня вона народила здорове мавпенятко і продемонструвала хорошу материнську турботу за малюком. Тобто навчання мало сенс, однак Муджур не тримала дитинча у правильному положенні під час годування.

Дитинча Муджур.

Зазвичай зоопарк дозволяє самицям самостійно вигодовувати малюків. Однак через те, що орангутани перебувають під загрозою зникнення, і генетичний профіль малюка зоопарк вирішив вигодовувати малюка з пляшечки. Згодом його перевезуть до «Центру мавп» у графстві Дорсет, який має досвід у вирощуванні орангутанів.