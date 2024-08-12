Зеленський офіційно підтвердив операцію в Курській області РФ

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вперше прямо підтвердив, що українські Сили оборони проводять операцію в Курській області Росії.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського в Telegram за результатами засідання ставки.

«Найважливіше — була доповідь головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість і рішучі дії», — написав він.

Сирський на Ставці розповів про «продовження наступальної операції на території Курської області». За його словами, під контролем українських військ зараз майже 1 000 км² території Росії.

Він також наголосив, що угруповання військ «виконують поставлені завдання».

Що відбувається в Курській області РФ

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про сильні бої у Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ. До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов 12 серпня заявив про втрату контролю над 28 населеними пунктами в регіоні. Водночас за підрахунками проєкту DeepState, під контролем українських військ 44 пункти. Із прикордонних районів РФ виїхали майже 121 тисяча жителів.