СБУ попередила про російське ІПСО на тлі подій у Курській області РФ

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Служба безпеки України попередила про загрозу російських інформаційно-психологічних спецоперацій на тлі подій у Курській області Росії. Російські спецслужби намагаються використати це для безпідставних звинувачень українських військових у вчиненні воєнних злочинів.

«Це повʼязано, перш за все, із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ», — зазначили в СБУ.

За даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити в цьому Україну.

СБУ попереджає, що такі спроби є марними та не впливатимуть ані на наступальні дії ЗСУ, ані на думку міжнародних партнерів України. У відомстві наголосили, що Україна вже довела, що чітко дотримується правил і звичаїв ведення війни.

Що відбувається в Курській області РФ

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про сильні бої у Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов 12 серпня заявив про втрату контролю над 28 населеними пунктами в регіоні. Під час онлайн-наради з Путіним він сказав, що нібито українські війська зайшли на глибину 12 км і на ширину 40 км. За його словами, близько 480 км² Курської області захоплені. Із прикордонних районів виїхали майже 121 тисячі жителів.

Україна офіційно події у Курській області РФ не коментує. Але на деяких офіційних сторінках українських підрозділів зʼявляються відео та фото бійців у населених пунктах Курської області.