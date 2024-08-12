Google повністю вимкне монетизацію YouTube-блогерам із Росії

Новини

Videvo

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Росії та відключить облікові записи користувачів із РФ.

Про це пишуть російські медіа, додаючи скриншот відповідного листа від Google:

«Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Відповідно, через такі акаунти не можна буде отримувати дохід від монетизації. Заробіток за липень виплатять між 21 і 26 серпня», — йдеться в повідомленні команди Google Payments.

Таким чином, російські власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю втратять доступ до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

Google вимкнула монетизацію російським YouTube-блогерам у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді в користувачів YouTube з Росії перестала відображатися реклама, а блогери не отримували більшу частину свого доходу.

Однак у глядача могла відображатися реклама, якщо він перебував не в Росії або вмикав VPN. У такому разі російський YouTube-блогер, чий ролик подивилися з-за кордону, отримував гроші за показ реклами. Однак тепер вони не отримуватимуть грошей, навіть якщо рекламу в їхньому відео подивилися з-за кордону.