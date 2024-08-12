ДБР підозрює військових посадовців у закупівлі неякісних аптечок майже на 60 мільйонів гривень

Новини

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України підозрюють ексначальника одного з військових навчальних центрів, начальника медичної служби цього центру та вісьмох приватних підприємців у закупівлі неякісних аптечок для військових.

Про це пише пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що навчальний центр уклав з підприємцями вісім договорів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 мільйона гривень.

Якість аптечок військові посадовці не проконтролювали, зазначають у ДБР.

Експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати неналежної якості. Тобто вони можуть зашкодити здоровʼю військових, якби ті їх використовували.

Колишньому начальнику навчального центру повідомили про підозру в бездіяльності військової влади, начальнику медичної навчального центру — у недбалому ставленні до військової служби. За це можуть увʼязнити на строк від 8 до 10 років.

Підприємців підозрюють у шахрайстві у великих розмірах. Санкція статті — позбавлення волі на строк до 8 років.