«Аргументи не заслуговують на увагу». Мер Києва Кличко виступив проти петиції, яка закликала не закривати річку Либідь у бетонний колектор

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Міський голова Києва Віталій Кличко виступив проти петиції, яка вимагала заборонити закриття річки Либідь в бетонний колектор.

Про це йдеться у його відповіді на петицію.

За словами мера, наведені аргументи щодо негативного впливу на життя від закриття річок у колектори, а також руйнування перспективної вісі громадської активності «не заслуговують на увагу». Тому звернення від громадськості Київрада не підтримала.

«Відтак, сумнівним з точки зору логіки є зв’язок р. Либідь із матеріальним добробутом, оскільки русло її протікання вкрай важко корелюється зі створенням осередків комерції та бізнесу. Одночасно, з зазначених причин, створення простору для відпочинку, прогулянок, спорту та інших видів дозвілля ускладнене на більшості із частин русла р. Либідь, зокрема, через її протікання в межах санітарної зони залізниці тощо», — стверджує Кличко.

Минулого місяця Київська міська рада ухвалила за основу детальний план території (ДПТ) у Голосіївському районі. Як стверджують активісти памʼяткоохоронної спільноти «Цегла», детальний план території поблизу Либідської площі передбачає засипання частини річки Либідь для облаштування заїздів у новий ТРЦ Ocean Mall. За даними активістів, усі витрати з розробки ДПТ оплатила компанія Terra Project, яка будує ТРЦ Ocean Mall і входить до орбіти бізнесмена Вагіфа Алієва. Натомість у відповіді на петицію стверджується, що частину Либеді планують забетонувати для продовження Залізничного шосе, яке проходитиме по руслу річки.

Петиція, яка зібрала потрібну кількість підписів лише за два дні, закликала розвивати давні річки столиці, а ДПТ, які цьому суперечать — переглянути. Також петиція вимагала зберегти русло Либеді відкритим і напрацювати стратегію його відновлення та перетворення на безпечну й привабливу міську водойму.

Будівництво дороги на території річки без урахування екологічних аспектів і перспектив розвитку громадських просторів, а також закриття річки в колектор може призвести до:

руйнування перспективної вісі громадської активності, яка частково вже утворена в багатьох місцях вздовж річки;

екологічних проблем на прилеглих територіях і неконтрольованих підтоплень через ускладнення ефективної очистки стоків і зниження водопроникності ґрунту, що спричинить виникнення аварійних ситуацій (наразі це спостерігається на синій гілці метро);

погіршення якості життя містян, що обґрунтовується світовою практикою Daylighting – виведенням міських річок з колекторів.

Також автор петиції пояснює, що відкриті та відновлені міські річки стають осередками комерції з коефіцієнтом повернення інвестицій до 700%, що створює нові робочі місця і надходження до бюджету.

У петиції також згадується про соціальний ефект від ревіталізації річок. Адже відкриті водойми створюють простір для відпочинку, прогулянок, спорту та інших видів дозвілля, що сприяє соціальній згуртованості та зменшенню злочинності, а також заохочує містян до фізичної активності й здорового способу життя.