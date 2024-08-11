Росія атакувала Україну дронами й північнокорейськими ракетами. Сили ППО збили 53 БпЛА

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 та 57 ударними дронами Shahed. Силам ППО вдалося знищити 53 безпілотники.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Російські окупанти запускали ракети з Воронезької області, а дрони з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська. Також вони вдарили по Покровську на Донеччині, імовірно, з реактивної артилерії.

У повітряному бою брали участь мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

«Щодо російських ударів північно-корейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню», — наголосив Олещук.

KN-23 — ракета виробництва Північної Кореї. Її офіційна назва — Hwasong-11Ga. Ззовні схожа на російську балістичну ракету «Іскандер-М» і південнокорейську Hyunmoo-2B. Подібно до «Іскандер-М» має квазібалістичну траєкторію: досягнувши висоти у приблизно 50 кілометрів, рухається в атмосфері, де може корегувати траєкторію польоту аеродинамічними рулями. Максимальна зафіксована дальність пуску цієї ракети — до 690 кілометрів, а бойова частина важить 500 кілограмів.