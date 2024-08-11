Росія атакувала Україну дронами й північнокорейськими ракетами. Сили ППО збили 53 БпЛА
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
У ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 та 57 ударними дронами Shahed. Силам ППО вдалося знищити 53 безпілотники.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Російські окупанти запускали ракети з Воронезької області, а дрони з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська. Також вони вдарили по Покровську на Донеччині, імовірно, з реактивної артилерії.
У повітряному бою брали участь мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил.
Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.
«Щодо російських ударів північно-корейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню», — наголосив Олещук.
KN-23 — ракета виробництва Північної Кореї. Її офіційна назва — Hwasong-11Ga. Ззовні схожа на російську балістичну ракету «Іскандер-М» і південнокорейську Hyunmoo-2B. Подібно до «Іскандер-М» має квазібалістичну траєкторію: досягнувши висоти у приблизно 50 кілометрів, рухається в атмосфері, де може корегувати траєкторію польоту аеродинамічними рулями. Максимальна зафіксована дальність пуску цієї ракети — до 690 кілометрів, а бойова частина важить 500 кілограмів.
- Війська росії вперше вдарили по Україні північнокорейськими ракетами Hwasong-11 (KN-23/24) під час масштабних атак 29 грудня 2023 року в напрямку Запоріжжя, і 2 січня цього року по Харкову. 22 лютого 2024 року СБУ підтвердила, що рф била по Україні KN-23 — її уламки вже тоді проаналізували. KN-23/24 били по Запоріжжю, Києву, Харкову та пʼяти прифронтових селах Донеччини. Українська ППО змогла частину ракет збити.