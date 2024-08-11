Генштаб: Сили оборони України за добу знищили гелікоптер і ліквідували 1 220 російських окупантів

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу, 10 серпня, Росія на фронті втратила ще 1 220 військових убитими та пораненими, а також один гелікоптер. Який саме гелікоптер знищили українські бійці й де саме це сталося — поки що невідомо.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, Сили оборони України протягом доби знищили ще шість танків, 13 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 одиницю автомобільної та 11 одиниць спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.