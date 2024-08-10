Ірина Коляденко принесла Україні срібло на Олімпіаді-2024 у боротьбі

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Ірина Коляденко принесла Україні срібло Олімпійських ігор-2024 у вільній боротьбі у вагової категорії до 62 кг.

У фіналі Коляденко програла японці Сакурі Мотокі з рахунком 1:12.

Getty Images

Для Коляденко — це друга медаль у карʼєрі на рівні Олімпіади. У 2020 році вона взяла бронзу на іграх у Токіо.

Загалом Україна здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей — 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.