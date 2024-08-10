Disney повідомив дату премʼєри та офіційну назву фільму «Аватар 3»

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Третій фільм франшизи «Аватар» від кіностудії Disney отримав назву «Аватар: Вогонь і попіл» (Avatar: Fire and Ash).

Про це режисер Джеймс Кемерон повідомив під час виставки D23 Expo 2024, пишуть BBC та Variety.

Кемерон з’явився на виставці разом із зірками «Аватара» Зої Салданою (грала Нейтірі) та Семом Вортінгтоном (виконавець ролі Джейка) й розповів, що стрічка вийде в прокат 19 грудня 2025 року.

«Новий фільм — це не те, чого ви очікуєте, але точно те, чого ви хочете», — сказав режисер глядачам.

Кемерон не показав кадри з фільму, але продемонстрував кілька концепт-артів, де зображена Нейтірі верхи на банші, гігантські дирижаблі і народ попелу, що танцює біля вогню.

Третій «Аватар» знімався паралельно з картиною «Аватар: Шлях води», в якому розповідається про війну між людством і народом наʼві після повернення на Пандору Адміністрації з розвитку ресурсів (компанії RDA).

Дія у фільмі «Вогонь і попіл» розгортається невдовзі після подій другого фільму. За сюжетом Джейк і Нейтірі стикаються з народом попелу, який, як натякнув Кемерон, тяжіє до насильства та влади більше, ніж інші клани. Спочатку сценаристи на чолі з Кемероном планували зняти один фільм, але в процесі написання режисер вирішив, що матеріалу надто багато, і поділив історію на дві частини.