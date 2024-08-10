Сили оборони вдарили по газовій вишці в Чорному морі, де були росіяни

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Військово-морські сили та Головне управління розвідки атакували одну з газових вишок в акваторії Чорного моря, де були росіяни.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

За його словами, росіяни використовували цю локацію для GPS-спуфінгу, щоб зробити небезпечним цивільне судноплавство.

А за пів доби до атаки росіяни перекинули на платформу обладнання та військовий персонал. Активіст і волонтер Сергій Стерненко писав, що там було щонайменше 40 військових РФ.