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Алжирська боксерка Іман Хеліф, навколо якої на Олімпіаді в Парижі розгорівся гендерний скандал, здобула золоту медаль у ваговій категорії до 66 кг. У фінальному поєдинку вона перемогла китаянку Ян Лю з рахунком 5:0.

«Я дуже щаслива. Вісім років я мріяла про це — і тепер я олімпійська чемпіонка. Я працювала вісім років, без сну, вісім років втоми», — сказала Хеліф після перемоги.

Шлях Хеліф на цьогорічній Олімпіаді супроводжував гучний гендерний скандал. Після поєдинку з представницею Італії Анджелою Каріні у 1/8 фіналі, коли та відмовилася продовжувати бій через його «нечесність», у медіа Хеліф почали називати «чоловіком» і трансгендерною людиною.

Усе через те, що в 2023 році Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила Іман Хеліф з Чемпіонату світу через «провалений гендерний тест». Президент асоціації росіянин Умар Кремльов тоді заявив, що у спортсменки нібито виявили Y-хромосому, яка є у чоловіків і в деяких жінок.

Підтверджень словам Кремльова нема. IBA відмовилась оприлюднити детальні результати тестів, які нібито проходила Хеліф. Оскільки Міжнародний олімпійський комітет не визнає цю організацію, її вердикт не вважається дійсним на Олімпіаді, тож Хеліф допустили до змагань у Парижі.

Іман Хеліф.

Однак тезис IBA про нібито трансгендерність Хеліф підхватили в медіа і в соціальних мережах — на конфлікт, зокрема, зреагували премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та кандидат у президенти США Дональд Трамп.

Після цього Хеліф довелося просити людей припинити цькування. Вона заявила, що це може мати «серйозні наслідки», і закликала глядачів дотримуватися олімпійських принципів і не розділяти людей.

«Це може руйнувати людей, вбивати їхні думки, дух і розум. Це може призвести до розколу», — заявила боксерка в інтервʼю каналу SNTV.

МОК поклав на Росію відповідальність за гендерний скандал на Олімпіаді-2024. Комітет відкрито звинуватив Росію у втручанні в олімпійський турнір з боксу і використанні спорту для розпалювання ворожнечі.

Очільник МОК Томас Бах описав скандал як «політично вмотивовану культурну війну». Адже Росія через цькування Хеліф у результаті здобула необхідну їй увагу попри те, що її спортсменів не допустили до змагань.