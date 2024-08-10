Росіяни влучили ракетою по критичній інфраструктурі Краматорська. Загинув працівник
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Зранку 10 серпня російські війська влучили ракетою по обʼєкту критичної інфраструктури в Краматорську на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Один працівник обʼєкту загинув, ще кілька отримали поранення — загальну кількість постраждалих не назвали. Будівля критичного обʼєкта зазнала серйозних пошкоджень, зараз визначають обсяги завданої шкоди.