Росіяни влучили ракетою по критичній інфраструктурі Краматорська. Загинув працівник

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Зранку 10 серпня російські війська влучили ракетою по обʼєкту критичної інфраструктури в Краматорську на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російського удару по Краматорську. Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Один працівник обʼєкту загинув, ще кілька отримали поранення — загальну кількість постраждалих не назвали. Будівля критичного обʼєкта зазнала серйозних пошкоджень, зараз визначають обсяги завданої шкоди.