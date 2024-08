Курська операція України стала рідкісним приниженням Путіна. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 9 серпня

Новини

«Бабель»

Іноземні медіа все активніше пишуть про наслідки рейду сил оборони України в Курську область ― кроку, який все частіше називають зухвалим і принаймні в кількох аспектах уже вочевидь успішним. Ряд сайтів ведуть live-трансляції подій в області ― така значна увага до них і в аудиторії, і в журналістів. Тоді як у Росії навіть в ефірі пропагандистських медіа звучить розгубленість: Newsweek розповідає, що коментатори місцевих ток-шоу часто зізнаються, що в Курській області «хаос» триває день за днем і незрозуміло, як і коли він завершиться.

І ці коментарі, і критичні пости російських «військкорів», і відеозаписи мешканців Курської області з благаннями до Путіна допомогти й зарадити бездіяльності місцевої влади є сильним, принизливим ударом по репутації російського диктатора ― як людини, яка гарантує росіянам безпеку й захист. Тепер колони цивільних автівок, які залишають західну частину області, доводять, що Путін нездатний дати раду ситуації. І це, пише Business Insider, істотний удар по його владі.

Що довше ЗСУ триматимуть позиції на російській території, що більше розширюватимуть свій плацдарм ― то сильніше це шкодитиме публічному іміджу Путіна всередині росії, йдеться в матеріалі. «Путін має демонструвати, що кордони Росії надійно захищені, а місцеве населення наслідків війни в Україні особливо не відчує, ― каже Business Insider аналітик британського Королівського інституту обʼєднаних служб (RUSI) Каллум Фразер. ― А щойно війна змушуватиме людей захищати якось свої життя і власність, вони почнуть замислюватися, чи Путін справді підходить для своєї посади». Очевидно, в ці дні Путін згадує події літа 2023-го, коли ватажок російського «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин пішов зі своїми солдатами на Москву, пише видання. У ті години чимало соратників російського президента мовчки вичікували, хто ж переможе. Ситуація показала, що справді надійних союзників у Путіна мало. І подальші проблеми з безпекою на російській території лише додадуть перспектив для розколу еліт країни. Щоправда, щоб досягти бажаного ефекту, ініціатива в Курській області має зберігатись за українцями, підсумовує медіа.

Associated Press називає український рейд відповіддю на «повзучий російський наступ на Донеччині» ― який хоч і відбувається повільно й за рахунок великих жертв, усе ж дає плоди. Про це пише і The New York Times ― відзначаючи, що, з погляду західних партнерів України це ризикована операція, в якій від початку чимало ставили на удачу. Утім, поки що українці досягають бажаного: росіяни перекидають підрозділи в Курську область з інших ділянок фронту, поступово послаблюючи свої позиції на Донеччині.

Newsweek також цитує підприємця й громадського діяча Білла Бравдера, який колись інвестував у Росію, а потім судився за вкрадені російською владою гроші ― наслідком цих суперечок став так званий закон Магнітського з іменними санкціями проти сотень російських чиновників. «Я думаю, те, що відбувається зараз, має значну вагу як у військовому, так і в символічному плані, ― сказав він. ― Путін зараз виглядає слабким. Він назвав війну спеціальною військовою операцією, щоб натякнути населенню Росії, що все відбувається десь далеко, і небезпека росіянам не загрожує. Тимчасом небезпеки стає тільки більше. То як же він назве події в Курській області ― теж частиною операції?»

Також події цього тижня показали, що несподівані військові маневри можливі навіть зараз, у добу розвідувальних дронів, пише Business Insider. Хоча ближче до фронту, на Донеччині, втілити таку операцію вже навряд чи вдалося б.

