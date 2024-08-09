На Донеччині змінили комендантську годину. У наближених до фронту пунктах вона триватиме довше

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З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Залежно від відстані до фронту на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше ніж за 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

Повний перелік населених пунктів із довгою комендантською годиною — за посиланням.

Раніше на всій підконтрольній Україні території Донеччини комендантська година тривала з 21:00 до 5:00.