США і Британія ввели нові санкції проти Білорусі в річницю сфальсифікованих виборів

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США і Велика Британія 9 серпня ввели нові санкції проти Білорусі. Їх приурочили до річниці сфальсифікованих президентських виборів у країні, які призвели до масових мітингів і подальшого переслідування опозиції.

Санкції США

У список США потрапили 14 компаній, 19 керівників цих компаній і один літак. Зокрема, в переліку білоруські ТОВ «Лабораторія адитивних технологій», «Рухсервомотор» та «АлЮрТех», «Дискомс», MOT, «Гросвер Груп», «Точна механіка» та їхнє керівництво, яке допомагає підсанкційній білоруській компанії «Пеленг», виробнику оптоелектроніки.

Також під санкції потрапили приватні білоруські авіакомпанії «Рада» і «РубіСтар», які допомагали російській оборонці та бойовикам «ПВК Вагнера», а також «Белканто», що оперувала підсанкційними літаками.

Обмеження ввели і проти компаній «Рузекспедиція» та «ВЛАТЕ Логістик» — білоруських логістичних компаній, які займаються, серед іншого, реекспортом машин, вуглеводнів і західноєвропейських товарів до Росії.

Серед білоруських оборонних підприємств у новому санкційному пакеті США — завод «Легмаш» (виробництво артилерійських боєприпасів) і конструкторське бюро «Безпілотні вертольоти» (виробник дронів).

Також Мінфін США наклав санкції на літак EW-001PB з особистого авіапарку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Санкції Великої Британії

Під британські санкції потрапили три компанії та чотири людини.

В переліку опинились троє нинішніх і один колишній керівники виправних колоній в Білорусі — Денис Толстенков, Філіп Стурчанка, Олексій Лазаренко та Андрій Пальчик. Їх звинуватили в порушенні прав людини, репресіях проти білоруських громадян і демократичної опозиції.

Серед компаній під обмеження потрапили «СтанкоГомель» (виробник верстатів, що експортує товари до Росії), НДІЕОМ (підприємство з розробки обчислювальної техніки, працює у сфері оборони) та «Рухсервомотор».