«Київ Цифровий» отримав оновлений дизайн і новий розділ

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Unsplash / Alvaro Reyes

Застосунок «Київ Цифровий» оновили до версії 3.0. У нього тепер оновлений дизайн і новий розділ із корисними посиланнями.

Про це повідомили в КМДА.

У застосунку змінили інтерфейс і навігацію, спростили переходи користувачів у профіль і на екран усіх сервісів. Відтепер, потягнувши екран ліворуч, користувачі потраплять у профіль, а праворуч — до всіх сервісів застосунку.

Кількість сервісів у застосунку перевищила 30, тому для зручності видозмінили головне меню сервісів.

Також на прохання користувачів додали окрему категорію в сервісах із корисними посиланнями на міські сайти. Там можна знайти благодійні фонди, способи допомогти армії та інші корисні джерела для містян.

Завантажити «Київ Цифровий» можна на смартфонах з IOS та Android.