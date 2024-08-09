ППО збила всі 27 дронів Shahed, які запустили російські війська

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 9 серпня українська ППО збила всі 27 російських дронів Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Безпілотники збивали в Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. До цього залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби.