ППО збила всі 27 дронів Shahed, які запустили російські війська
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 9 серпня українська ППО збила всі 27 російських дронів Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Безпілотники збивали в Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. До цього залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби.
- За минулу добу, 8 серпня, Росія на фронті втратила ще 1 030 військових убитими та пораненими.