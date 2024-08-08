Пентагон: Дії України в Курській області «відповідають політиці США» щодо використання американської зброї

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Дії України в Курській області Росії «відповідають політиці США» щодо використання американської зброї.

Про це заявила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона підкреслила, що Штати від самого початку підтримували України в захисті від атак, що відбуваються з-за кордону.

«Вони (українці) вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які стаються із цього регіону, — що відповідає політиці США про те, де вони можуть використовувати нашу зброю», — наголосила Сінгх.

Притому вона наголосила, що Штати все ще не підтримують атаки України вглиб Росії. Водночас події в Курській області Сінгх назвала «скоріше перехресним вогнем».

Окремо вона підкреслила, що Штати не вважають події в Курській області ескалацією і «Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою».

Що відбувається в Курській області РФ

Третій день у Курській області тривають бойові дії. Сьогодні, 8 серпня, у Міноборони РФ уперше підтвердили смерті військових у Курській області та втрату кількох населених пунктів. Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що зона бойових дій розширилася до 430 квадратних кілометрів, над якими росіяни майже повністю втратили контроль. Перед цим лідер РФ Володимир Путін терміново скликав Радбез РФ і заявив, що відбувається «масштабна провокація» з боку «київського режиму».

Напередодні росіяни писали про втрату контролю над понад десятьма населеними пунктами, зокрема і районним центром — містом Суджа, а також — газовимірювальною станцією «Суджа» — єдиною станцією, через яку РФ здійснює транзит свого газу в Європу. Видання The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента України також писало, що українські війська контролюють газовимірювальну станцію.

Російські військові «блогери» наголошували, що оборонні укріплення в Курській області, на які витратили 15 мільярдів рублів, противнику вдалося прорвати за добу.