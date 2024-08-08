Росія скинула авіабомбу на Селидове на Донеччині: двоє людей загинули, 11 постраждали

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Ввечері 8 серпня армія Росії вдарила по місту Селидове Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це написали очільник ОВА Вадим Філашкін та Офіс генпрокурора.

Атака сталась близько 18:00, на місто скинули, ймовірно, авіабомбу ФАБ-500.

Двоє чоловіків загинули. Щонайменше 11 людей отримали травми й потрапил в лікарню: п’ятеро жінок та п’ятеро чоловіків, а також 4-річна дитина.

Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства.

Це вже друга подібна атака на цивільних в Донецькій області за день — вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці.