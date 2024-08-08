Bloomberg: Mac Mini з чипом M4 стане найменшим компʼютером Apple за всю історію компанії

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Компанія Apple планує випустити нову версію Mac mini, яка стане її найменшим настільним комп’ютером. Це частина оновлення лінійки Mac із чипами, орієнтованими на штучний інтелект.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Нова модель дебютує пізніше цього року і всі побачать, що дизайн Mac mini зазнав суттєвих змін — вона стане завбільшки з телевізійну приставку Apple TV.

Оновлений Mac mini стане одним з кількох нових комп’ютерів Mac, які з’являться протягом наступних кількох місяців. Apple представить версії настільних компʼютерів iMac і MacBook Pro з чипами з лінійки M4. Навесні будуть нові MacBook Air.

Масове оновлення до процесора M4 показує, що Apple все більше орієнтується на роботу з новими функціями штучного інтелекту.

Востаннє Mac mini оновлювали на початку 2023 року за допомогою чипів M2 і M2 Pro.