Bloomberg: Mac Mini з чипом M4 стане найменшим компʼютером Apple за всю історію компанії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Компанія Apple планує випустити нову версію Mac mini, яка стане її найменшим настільним комп’ютером. Це частина оновлення лінійки Mac із чипами, орієнтованими на штучний інтелект.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Нова модель дебютує пізніше цього року і всі побачать, що дизайн Mac mini зазнав суттєвих змін — вона стане завбільшки з телевізійну приставку Apple TV.
Оновлений Mac mini стане одним з кількох нових комп’ютерів Mac, які з’являться протягом наступних кількох місяців. Apple представить версії настільних компʼютерів iMac і MacBook Pro з чипами з лінійки M4. Навесні будуть нові MacBook Air.
Масове оновлення до процесора M4 показує, що Apple все більше орієнтується на роботу з новими функціями штучного інтелекту.
Востаннє Mac mini оновлювали на початку 2023 року за допомогою чипів M2 і M2 Pro.
- 10 червня 2024 року Apple офіційно представила нову операційну систему для iPhone — iOS 18. Тоді ж був представлений ШІ-функціонал Apple Intelligence.