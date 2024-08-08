Борець Жан Беленюк здобув бронзу на Олімпіаді-2024. Це був останній поєдинок в його карʼєрі

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Українець Жан Беленюк здобув бронзу в греко-римській боротьбі (до 87 кг) на Олімпіаді-2024.

Беленюк переміг поляка Аркадіуша Кулинича з рахунком 3:1. Це четверта бронза України на цих Іграх.

По завершенню поєдинку Беленюк зняв борцівки — це означає, що він завершує спортивну карʼєру.

Беленюк вперше в карʼєрі не пройшов до фіналу Олімпіади. У Ріо-де-Жанейро Беленюк здобув срібло, а в Токіо став олімпійським чемпіоном.

Його бронза стала девʼятою медаллю в усіх видах спорту Олімпійських ігор-2024.