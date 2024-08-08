Парвіз Насібов виборов срібло для України у греко-римській боротьбі на Олімпіаді-2024
- Автор:
- Оля Березюк
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Український борець Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі (вага до 67 кг).
Насібов у фіналі програв іранцю Саїду Есмаелі з рахунком 5:6. Це третє срібло України на цих Іграх.
Насібов здобув своє друге олімпійське срібло — на Олімпіаді-2020 він поступився іншому іранцеві, Мохаммеду Резі Гераеї.
Загалом це восьма медаль для збірної України в усіх видах спорту Олімпійських ігор-2024.