Reuters: Росія та Китай обговорюють схеми бартерної торгівлі

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Росія та Китай можуть почати використовувати схеми бартерної торгівлі — уже восени можуть укласти угоди, повʼязані із сільським господарством. У такий спосіб вони хочуть обмежити використання банківських систем, які контролюють США, й уникнути санкцій.

Про це пише Reuters.

Під час візиту Путіна до Китаю в травні однією з головним тем стала затримка двосторонніх платежів. Хоч країни і знайшли обхідні шляхи, наприклад, використовуючи невеликі регіональні китайські банки, діяльність яких Вашингтону складно проконтролювати, але проблеми з платежами залишалися.

Бартерна торгівля ж дозволить уникнути банківських платежів, обмежить валютний ризик, а також зменшить видимість співпраці двох країн перед очима західних регуляторів.

Зараз Росія розробляє правила для бартерної торгівлі. Найімовірніше, Китай зайнятий тим самим.

І Китай, і Росія мають досвід бартерної торгівлі. Наприклад, у 2019 році Пекін погодився отримати від Малайзії пальмову олію в обмін на будівельні послуги, природні ресурси, оборонне обладнання. За два роки Китай експортував до Ірану автозапчастини в обмін на фісташки.

Бартерні угоди між Москвою і Пекіном були звичною справою до розпаду Радянського Союзу, деякі з них тривали на початку 1990 років. Однак з розвитком банківського сектора вся торгівля перейшла на банківські розрахунки.