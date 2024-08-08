Депутата від забороненої партії ОПзЖ затримали, коли він намагався втекти за кордон

Новини

На Закарпатті під час спроби незаконно втекти в Словаччину затримали депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії ОПзЖ.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Черкаській області.

У березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ і заперечення російської війни проти України (ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

За даними слідства, фігурант був ідеологічним прихильником російського режиму і від початку повномасштабного вторгнення в Україну публічно підтримував політику Кремля.

Серед свого оточення він поширював ворожі наративи про суспільно-політичну ситуацію в Україні: ділився в листуваннях відеороликами та меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.

Правоохоронці також встановили, що він звʼязався з колишнім народним депутатом України від забороненої Партії регіонів Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в Росії.

Колишньому «регіоналу» він надсилав дезінформацію про Сили оборони у прифронтових регіонах, дискредитуючи українських військових.

Перебуваючи під нічним домашнім арештом, депутат Чигиринської міської ради вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетнути українсько-словацький кордон підозрюваного затримали.

Суд обрав йому посилений запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.