СБУ затримала 16-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі авто військових
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Національна поліція України
У Києві затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці підпалу авто військових.
Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, російські спецслужби завербували підлітка, коли він шукав «легкого заробітку» в телеграм-каналах. Спочатку йому запропонували розвішати по Києву листівки антиукраїнського характеру.
Після цього російський куратор пообіцяв підозрюваному «великі гроші» в обмін на підпал військових автомобілів. Це треба було обовʼязково знімати. Кадри хотіли використати для інформаційної спецоперації — ніби в Україні існує проросійське «підпілля», що в такий спосіб намагається зірвати мобілізацію і допомогти РФ.
СБУ стверджує, що спочатку юнаку сказали, що не обовʼязково підпалювати саме військове авто, а можна будь-яку машину, яка схожа на військову. Підозрюваний спочатку сфотографував дві машини для «погодження» з ФСБ Росії, а потім підпалив їх.
Так російська спецслужба перевіряла його готовність до регулярних підпалів у Києві. Правоохоронці затримали його по гарячих слідах.
Слідство встановило, що за виконання «тестових» завдань ФСБ обіцяла переказати гроші на криптогаманець юнака, однак не зробила цього. Підлітку повідомили про підозри в перешкоджанні діяльності ЗСУ та терористичному акті за попередньою змовою. Попри вік йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
За цими ж статтями кваліфікували дії російського куратора, його особу вже встановили. Крім того, йому заочно повідомили про підозру у втягненні неповнолітнього в злочин. Оскільки він у Росії, тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати його.
- Останнім часом правоохоронці регулярно повідомляють про підпали автівок військових. Зазвичай це роблять українці на замовлення росіян, які пропонують за гроші підпалювати машини та фіксувати це на камеру. Російські медіа поширюють такі відео та фото, кажучи, що нібито незадоволені українці підпалюють автомобілі працівників військкоматів, виступаючи так проти мобілізації.