За ніч ППО збила дві ракети Х-59 і чотири дрони Shahed

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У ніч на 8 серпня українська ППО збила дві керовані авіаційні ракети Х-59 і чотири дрони Shahed в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Крім того, російські війська запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М» по Харківщині — їх збити не вдалося.