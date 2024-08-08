За ніч ППО збила дві ракети Х-59 і чотири дрони Shahed
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч на 8 серпня українська ППО збила дві керовані авіаційні ракети Х-59 і чотири дрони Shahed в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Крім того, російські війська запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М» по Харківщині — їх збити не вдалося.
- За минулу добу, 7 серпня, Росія на фронті втратила літак, гелікоптер і 1 140 військових, а також два танки, 9 бойових броньованих машин і 36 артилерійських систем.