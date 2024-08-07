На Сумщині евакуюють 6 тисяч людей
- Автор:
- Ліза Бровко
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На Сумщині проводять обов’язкову евакуацію з населених пунктів пʼяти громад Сумського району. Йдеться про 23 населених пункти.
Про це повідомив начальник ОВА Володимир Артюх.
Він підписав відповідне розпорядження 7 серпня. Воно набуває чинності цього ж дня. Насамперед планують евакуювати родини з дітьми.
У цих 23 населених пунктах живуть шість тисяч людей, серед яких 425 дітей.
За словами Артюха, для евакуації підготовані маршрути, є безпечні місця, куди перемістять евакуйованих.
Протягом останніх двох днів на Сумщині ситуація напружена, повітряна тривога тривала понад добу. Було багато вибухів.
- Ще з весни в кількох територіальних громадах Сумщини оголосили обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб через постійні обстріли.