Премʼєр-міністр Румунії бойкотуватиме церемонію закриття Олімпіади-2024. Він заявив, що у румунської гімнастки нечесно забрали бронзу

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Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що бойкотуватиме церемонію закриття Олімпійських ігор — 2024 в Парижі. Він заявляє, що румунську гімнастку Ану Барбосу нечесно позбавили бронзової медалі.

Про це повідомляє Associated Press.

У понеділок, 5 серпня, відбувався фінал змагань у вільних вправах серед жінок. Барбосу вже почала святкувати свою бронзу, коли тренери представниці США Джордан Чайлз подали апеляцію до суддів щодо її оцінки.

У результаті розслідування оцінка Чайлз виросла на 0,1 бала — цього було достатньо, щоб обігнати Барбосу та зайняти третє місце.

«Я вирішив не відвідувати церемонію закриття Олімпіади в Парижі після скандальної ситуації в гімнастиці, де з нашими спортсменами поводилися абсолютно нечесно. Відбирати медаль, зароблену чесною працею, на підставі апеляції... абсолютно неприпустимо!» — заявив Чолаку.

Чолаку пообіцяв, що Румунія вшанує як олімпійських медалісток Барбосу та іншу румунську гімнастку Сабріну Манека-Войнею, яка посіла пʼяте місце. Він зазначив, що їм виплатять призові.

Апеляція є нормальною практикою для змагань із гімнастики, коли спортсмени або їхні тренери просять суддів переглянути програму, щоб переконатися, що елементи оцінили правильно. Оцінку можна підвищити або зменшити на основі запиту.

Переглянуті результати гри Чайлз також відкинули Манеку-Войнею з четвертого на пʼяте місце.

Румунія протягом тривалого часу була «супердержавою в гімнастиці», однак цьогоріч румунські гімнастки повернулися на Олімпіаду після 12-річної перерви.