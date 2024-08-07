Генштаб: За добу Росія втратила 1 230 військових і 67 артилерійських систем

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу, 6 серпня, армія РФ втратила ще 1 230 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 8 російських танків, 29 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 78 одиниць автомобільної та 21 одиницю спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 7 серпня українська ППО збила всі 30 російських дронів Shahed. Їх збивали в Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.