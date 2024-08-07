Уночі ППО збила всі 30 дронів Shahed

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У ніч на 7 серпня українська ППО збила всі 30 російських дронів Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Дрони збивали в Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

На Хмельниччині через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області, повідомили в ОВА. Постраждалих немає, на місці працюють усі необхідні служби.