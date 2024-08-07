Зеленський підписав закон, що декриміналізує дрібні крадіжки

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11396, який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3 000 гривень і замінює відповідальність за це на штрафи.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

До підписання закону крадіжка вважалася дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищувала 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 гривні станом на 2024 рік). Тепер поріг кримінальної відповідальності за крадіжку підвищили до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 3 028 гривень.

Також посилюється адміністративна відповідальність за дрібні крадіжки. Штрафи такі:

за крадіжку до 757 гривень — від 850 до 1 700 гривень;

за крадіжку від 758 до 3 028 гривень — від 1 700 до 5 100 гривень;

за повторну дрібну крадіжку — від 8 500 до 17 000 гривень.

Закон потягне за собою зміни в низці статей Кримінального кодексу щодо дрібних крадіжок.

Автори закону зазначали, що з ухваленням воєнного стану в Україні посилилась кримінальна відповідальність за низку злочинів. Крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану, є особливо кваліфікованим складом злочину. І загрожує покаранням у вигляді від 5 до 8 років за ґратами. Однак через це кримінальні вироки почали виносити навіть за дрібні крадіжки.