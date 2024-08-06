У Чехії доброволець, який воював в Україні, отримав вирок за мародерство

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У Чехії добровольця Філіпа Сімана, який воював в Україні, засудили до семи років ув’язнення за мародерство. Однак прокурор просить серйознішого вироку, тому справою розглядатиме Верховний суд у Празі.

Про це пише чеське видання CTK.

Обвинувачення також наполягало, що Сіман вчинив злочин уже за тим фактом, що служив в іноземних збройних силах. Але суд виправдав добровольця, адже чеські прем’єр-міністр Петр Фіала і тодішній президент Мілош Земан робили публічну обіцянку — не карати чеських добровольців в Україні.

Філіп Сіман приїхав в Україну в березні 2022 року, пройшов базову військову підготовку й отримав зброю. Він служив в Ірпені й Бучі, де займався переважно окопами.

Як ідеться у вироку, у вільний час він викрадав речі цивільних і загиблих військових, як-от ювелірні вироби, золоті й срібні злитки, готівку. За це його затримали українські військові у квітні 2022 року. Потім він повернувся в Чехію.

Злочин мародерства в Чехії карається позбавленням волі на строк від восьми до двадцяти років. Помʼякшене покарання, яке отримав Сіман, суд обґрунтував тим, що чоловік поки що веде спокійне життя. Прокурор хоче для Сімана десять років увʼязнення.