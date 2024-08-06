Розслідування: Німецька філія українського ДП «Документ» працювала з компанією, співвласник якої має громадянство РФ

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Німецькі філії українського держпідприємства «Документ» у 2022 почали співпрацю з юридичною компанією Schmider & Еckstein. Її співзасновники десятиліттями працювати в Росії, а один з них — отримав громадянство РФ, підтримує Кремль і війну проти України.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Ти як?» («Радіо Свобода»).

Юридична компанія Schmider & Еckstein вже 20 років надає послуги клієнтам із «Росії, Центральної та Східної Європи». Зокрема, допомагає відкрити бізнес у Німеччині і супроводжує під час міграції.

Співзасновник компанії Карл Екштайн, який називає РФ «другою батьківщиною», вказав у біографії на сайті Schmider & Еckstein, що працює з Москвою протягом 40 років. Він встиг побути почесним консулом Росії у Швейцарії, отримати російське громадянство та ввійти до обʼєднання «Міжнародна асоціація друзів Криму», яке створили у 2017 році в окупованому Криму, щоб легалізувати анексію півострова з допомогою так званих агентів впливу. Він підтримує війну РФ.

Як вважає експредставник президента України в АРК Крим, професор Одеської юридичної академії Борис Бабін — Карл Екштайн може співпрацювати зі спецслужбами Росії.

«Уявіть собі, людині в 1986 році довірили відкрити юридичну фірму в Москві. Ну це ж, я не знаю, ким треба бути, щоб не розуміти, що він працював і працює, відповідно, на російські і радянські спецслужби», — каже він.

Сам Екштайн заявляв, що в нього «хороші стосунки з КДБ» і його «ці люди ніколи нічого поганого не просили».

Інший співзасновник Франк Шмідер живе та працює в Берліні. Проте щонайменше з 2001 року він має індивідуальний податковий номер РФ, тобто платить туди податки. Біографія Шмідера, як і його партнера Карла Екштайна, пов’язана з Росією.

Оскільки ДП «Документ» у Німеччині уклало договір про представлення інтересів у цій країні компанією Schmider & Еckstein, журналісти проєкту «Ти як?» запросили сам договір, копії довіреності, листи, які юридична компанія відправляла клієнтам «Документа». Отримали вони копії довіреності та листи, тоді як деталі договору й ціну співпраці їм відмовилися повідомити.

У ДП «Документ» наголошували, що Schmider & Eckstein мала обмежений доступ до даних підприємства, тобто вони користувалися «даними, які необхідні для представлення інтересів підприємства» чи ведення справ у судах. Там заявили, що юридична компанія не мала доступу до Єдиного державного демографічного реєстру чи персональних даних громадян.

Юристи Transparency International Ukraine ознайомилися з довіреністю і сказали, що повноваження Schmider & Eckstein «обширні» і не є вичерпні. За словами юридичної радниці Наталії Січевлюк, інформація, яку може отримати представник, тобто Schmider & Eckstein, нічим не обмежена, адже в документі немає положень, які трактуються як обмеження.

Хто підписав контракт про співпрацю ДП «Документ» і Schmider & Eckstein — невідомо. Ексгендиректор підприємства Володимир Швачко сказав, що не памʼятає, хто ухвалив рішення про договір з нею і чи проходила Schmider & Eckstein перевірку.

Як стверджують у проєкті «Ти як?», їхній аналіз показав, що Schmider & Eckstein могла отримати доступ до персональних даних українців, а це чутлива інформація з погляду, зокрема, інтересів національної безпеки.