У ЗСУ створять єдину службу патронації сімей загиблих, зниклих безвісти і полонених військових

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У Збройних силах України створюють службу супроводу (патронації) сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Про це повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Олександр Кутков.

Єдина система роботи з родинами потрібна, як пишуть у Генштабі, для піклування про членів сімей військових, загальне інформування, супровід поранених у лікарнях, координації та звʼязку із сімʼями полонених, зниклих безвісти, загиблих (померлих).

Планують розгорнути нові підрозділи такої служби в складі нинішніх підрозділів цивільно-військового співробітництва ЗСУ, але з окремою структурою та вертикаллю «на всіх рівнях військового управління».

У службі патронації працюватимуть військовослужбовці, звільнені з полону, і ті, хто через поранення чи стан здоров’я не можуть брати участі в бойових діях.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію впровадження соціального супроводу військових і їхніх сімей у системі цивільно-військового співробітництва ЗСУ та дорожню карту.