Російські війська вдарили «Іскандером» по центру Харкова. Є постраждалі, зокрема дитина

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МВС

Російські війська вдарили по центру Харкова балістичною ракетою «Іскандер». Постраждали щонайменше вісім людей, серед них — 8-місячний хлопчик.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і МВС України.

Пошкоджені будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, студентський гуртожиток та автомобілі. Із-під завалів надзвичайники врятували пʼятьох людей. Рятувальні роботи тривають.