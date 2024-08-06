Уночі українська ППО збила чотири ракети і 15 ударних дронів

Новини

У ніч на 6 серпня українська протиповітряна оборона збила чотири ракети та 15 ударних дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Уночі росіяни вдарили по Київщині чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області РФ, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударними дронами Shahed із мису Чауда в Криму та Курську в РФ.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил збили дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, усі керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних дронів у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Вчора близько 23:00 росіяни атакували Київщину ракетами і дронами. За даними очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, станом на 8:00 відомо про пошкодження багатоквартирного будинку — там вибиті вікна в нежитлових приміщеннях. Також пошкоджені дві заправки, багатоповерхова офісна будівля, також вибухова хвиля пошкодила будинок лісника.