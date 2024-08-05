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Міжнародний олімпійський комітет поклав на Росію відповідальність за гендерний скандал із алжирською боксеркою Іман Хеліф на Олімпіаді-2024.

Про це пише The Wall Street Journal.

У 2023 році алжирська боксерка Іман Хеліф, за даними Міжнародної асоціації боксу (IBA), не пройшла гормональний тест. Незадовго до бою за золоту медаль на Чемпіонаті світу з боксу серед жінок IBA дискваліфікувала її через зависокий рівень чоловічого гормону тестостерону. Оскільки МОК не визнає організацію, її вердикт не вважається дійсним на Олімпіаді, тож боксерку допустили до змагань.

Після бою Хеліф з італійською боксеркою Анджелою Каріні на Олімпіаді-2024 скандал спалахнув з новою силою, адже та заявила, що Хеліф — «біологічний чоловік», а тому бій був нечесний.

На тлі цього МОК відкрито звинуватив Росію у втручанні в олімпійський турнір з боксу і використанні спорту для розпалювання ворожнечі. Представники IBA, яку очолює друг глави Служби безпеки президента Росії Умар Кремльов, не надали жодних подробиць щодо проведених тестів спортсменки.

Зокрема, 6 серпня IBA провела пресконференцію, під час якої фактично оголосила учасниць жіночого боксерського турніру — Іман Хеліф з Алжиру та Лінь Юйтін з Тайваню — чоловіками. Водночас генеральний секретар організації Кріс Робертс заявив, що IBA не може ділитися будь-якою медичною інформацією про проведені тести через конфіденційність, порадивши журналістам «читати між рядків».

Тим часом президент IBA Умар Кремльов під час телеконференції розкритикував президента МОК Томаса Баха та заявив, що його метою є «захист жінок-спортсменок». Однак МОК не висловив довіру до гендерних тестів асоціації, назвавши їх нелегітимними. Вони підкреслили, що боксери, про яких заявив Робертс, народилися жінками і завжди змагалися як жінки.

Очільник МОК Томас Бах описав скандал як «політично вмотивовану культурну війну». Адже Росія в результаті здобула необхідну їй увагу — на конфлікт, зокрема, зреагували премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та кандидат у президенти США Дональд Трамп.

Раніше МОК неодноразово висловлював занепокоєння через тісні звʼязки керівництва IBA з російським урядом. А в 2019 році асоціацію позбавили права проводити боксерський турнір на Олімпіаді.

«Цей випадок [із критикою участі спортсменок з Алжиру і Тайваню в Олімпіаді] вписується в риторику [Росії], яка покликана сіяти хаос», — заявив представник МОК Крістіан Клавʼє.