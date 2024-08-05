ЄС розширив санкції проти Білорусі — під обмеження потрапили пропагандисти та судді

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Рада Європейського Союзу ввела нові санкції проти 28 людей, які причетні до репресій та порушень прав людини в Білорусі.

Про це пише пресслужба відомства.

Нові санкції стосуються, зокрема, двох заступників начальника Головного управління з боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі. Цей орган відповідальний за політичні переслідування в Білорусі, його співробітники незаконно затримували людей, зокрема активістів, і піддавали їх тортурам.

Санкційний перелік також поповнився прокурорами й суддями, які виносили політично вмотивовані вироки, зокрема проти тих, хто протестував проти фальсифікованих президентських виборів 2020 року або висловлювався проти режиму Лукашенка. Під обмеженнями й керівники різних вʼязниць і СІЗО.

Крім того, тепер під санкціями будуть «давні прихильники Лукашенка», які отримували вигоду від його режиму. Серед них:

гендиректора найбільшого державного інформаційного Білоруського телеграфного агентства (БелТА) Ірина Акулович;

ведучий телепрограми «Сенат» на каналі СТВ і голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський;

колишній керівник пресслужби Лукашенка та багаторічний гендиректор БелТА Дмитро Жук.

У Раді ЄС наголосили, що ці «режимні пропагандисти» поширювали фейки про репресії, дезінформацію, створену як білоруською, так і російською владою, і пропагували ненависть до демократичної опозиції та громадянського суспільства.

Наразі санкції ЄС проти Білорусі поширюються на 261 фізичну та 37 юридичних осіб. Їхні активи в Євросоюзі заморожені, громадяни та компанії з ЄС не можуть давати їм гроші. Також підсанкційним білорусам заборонено вʼїжджати на територію ЄС.

Новий пакет санкцій ухвалили напередодні четвертої річниці фальсифікованих президентських виборів у Білорусі у 2020 році. ЄС закликає білоруську владу негайно звільнити всіх політвʼязнів і скасувати смертну кару. Тим часом Рада ЄС засуджує «безпрецедентний рівень репресій» у Білорусі перед парламентськими та місцевими виборами, які відбулися 25 лютого 2024 року.