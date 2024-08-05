Opendatabot: В Україні цьогоріч смертність утричі перевищує народжуваність

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Rose Elena / Unsplash

Протягом першого півріччя 2024 року в Україні народилися 87 655 дітей, а померли 250 972 людей. Найбільше і новонароджених, і померлих було на Дніпропетровщині та в Києві.

Про це свідчать дані Opendatabot.

За аналогічний період у 2021 році, до повномасштабної війни, в Україні народилися 132 595 дітей. Зараз цей показник майже вдвічі менший.

У Києві зареєстрували найбільше новонароджених — 9 695, на Львівщині — 7 923, на Дніпропетровщині — 6 962. У прифронтових областях народилося найменше дітей — на Херсонщині 221 дитина та Донеччині 702. На Луганщині за пів року не зареєстрували жодного немовляти.

Нині на одного новонародженого в Україні припадає троє померлих. У 2018—2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. Цей показник — один із ключових показників демографічної кризи.

Найбільше померлих зареєстрували на Дніпропетровщині — 26 374, Харківщині — 17 999, у Києві — 17 449. Найменше на прифронтових Херсонщині — 2 334, Донеччині — 5 753, а також у Чернівецькій області — 5 422 людини.