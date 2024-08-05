Уночі українська ППО знищила всі 24 ударні дрони, що запустила Росія
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 5 серпня росіяни атакували Україну ударними дронами Shahed із районів Приморсько-Ахтарська і Курську, що в РФ.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили й супроводили 24 ударні дрони.
У результаті вдалося знищити всі ворожі безпілотники в Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. До відбиття повітряних цілей залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил.