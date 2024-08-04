Атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Українська атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.
Українка розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон — вони вдвох взяли висоту 1,95 метра і з трьох спроб не підкорили планку 1,98 метра.
Для 29-річної Геращенко це перша олімпійська нагорода.
- Олімпійські ігри в Парижі почалися 26 липня і триватимуть до 11 серпня. Загалом Україна отримала вже чотири медалі — дві бронзи, срібло та золото.