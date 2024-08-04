Уночі українська ППО збила всі російські ударні дрони

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Getty Images / «Бабель»

Уночі українська протиповітряна оборона збила всі пʼять ударних дронів, запущених Росією.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У ніч на 4 серпня російська армія вдарила двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині. Також росіяни запустили з повітря над Курською областю РФ дві керовані авіаційні ракети Х-59 та атакували Україну пʼятьма ударними дронами Shahed з Приморсько-Ахтарську, що в РФ.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил збили пʼять безпілотників Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Під час нічного обстрілу росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру на Полтавщині, повідомила «Укрзалізниця».

Кілька поїздів Харківського напрямку змінили маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони курсують із сильними затримками.

Пошкоджені, зокрема, колії, контактна мережа, опори. Там уже провели ремонт, частину поїздів пропустили з резервними тепловозами та вже майже повністю відновили електропостачання. Минулося без жертв і постраждалих.