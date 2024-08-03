За Індексом бігмака гривня недооцінена до долара наполовину

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Українська гривня зараз на восьмому місці серед найбільш недооцінених валют світу.

Про це свідчить Індекс бігмака, який веде економічне видання The Economist.

Гамбургер «бігмак», який продається в мережі McDonaldʼs, в Україні коштує 118 гривень, тоді як у США — $5,69.

За Індексом бігмака передбачуваний обмінний курс становить 20,74 гривні до 1 долара США.

«Різниця між цим і фактичним обмінним курсом — 41,05 — говорить про недооцінку української гривні на 49,5%», — резюмували у виданні.

The Economist

Серед інших найбільш недооцінених валют у світі — тайванський долар, індонезійська рупія, єгипетський фунт, індійська рупія, південноафриканський ранд, філіппінський песо, гонконгський долар, вʼєтнамський донг.

Переоцінені валюти — це швейцарський франк, уругвайський песо, норвезька крона, аргентинський песо, євро, британський фунт.

Що таке Індекс бігмака

Всесвітньо відоме економічне видання The Economist веде власний Індекс бігмака з 1986 року. Вартість одного найвідомішого бургера McDonaldʼs у США визначають як еталонну для порівняння валют світу. Дослідники порівнюють купівельну спроможність громадян усіх країн світу і визначають, наскільки валюти є переоціненими та недооціненими. В ідеалі вартість бургера в американських доларах має бути однаковою в усіх країнах світу.