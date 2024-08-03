За Індексом бігмака гривня недооцінена до долара наполовину
- Автор:
- Ліза Бровко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Українська гривня зараз на восьмому місці серед найбільш недооцінених валют світу.
Про це свідчить Індекс бігмака, який веде економічне видання The Economist.
Гамбургер «бігмак», який продається в мережі McDonaldʼs, в Україні коштує 118 гривень, тоді як у США — $5,69.
За Індексом бігмака передбачуваний обмінний курс становить 20,74 гривні до 1 долара США.
«Різниця між цим і фактичним обмінним курсом — 41,05 — говорить про недооцінку української гривні на 49,5%», — резюмували у виданні.
Серед інших найбільш недооцінених валют у світі — тайванський долар, індонезійська рупія, єгипетський фунт, індійська рупія, південноафриканський ранд, філіппінський песо, гонконгський долар, вʼєтнамський донг.
Переоцінені валюти — це швейцарський франк, уругвайський песо, норвезька крона, аргентинський песо, євро, британський фунт.
Що таке Індекс бігмака
Всесвітньо відоме економічне видання The Economist веде власний Індекс бігмака з 1986 року. Вартість одного найвідомішого бургера McDonaldʼs у США визначають як еталонну для порівняння валют світу. Дослідники порівнюють купівельну спроможність громадян усіх країн світу і визначають, наскільки валюти є переоціненими та недооціненими. В ідеалі вартість бургера в американських доларах має бути однаковою в усіх країнах світу.
- У 2022 році гривня стала шостою найбільш недооціненою валютою у світі. Тоді ціна «Біг-Мака» в Україні була 69 гривні, а у США — $5,81.
- У 2023 році «Біг-Мак» в Україні коштував 105 гривень, у США – $5,58. Тобто українська гривня була недооцінена на 49%.