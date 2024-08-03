Фондовий ринок США закрився значним падінням через проблеми на ринку зайнятості

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Фондовий ринок США у пʼятницю, 2 серпня, завершив торги відчутним падінням на тлі негативної динаміки з боку секторів споживчих послуг, нафти, газу та промисловості. Також у США різко уповільнилась динаміка найму працівників, що безпосередньо впливає на фондовий ринок.

Про це повідомляє Financial Times.

Новина про те, що в США за липень 2024 року створили 114 тисяч робочих місць, коли очікувалося щонайменше 175 тисяч, викликала побоювання, що Федеральна резервна система (ФРС) ризикує відстати в боротьбі з уповільненням економіки.

Також знижується оптимізм щодо штучного інтелекту (ШІ), оскільки інвестори зрозуміли, що їхні очікування щодо ШІ дещо перегріті.

Індекс Nasdaq Composite закрився на 2,4 відсотка нижче за день і на 3,4 відсотка — за тиждень. Це падіння на 10% більше, порівняно з попереднім історичним максимумом, що був встановлений 11 липня 2024 року.

Одразу декілька великих технологічних компаній відчули це падіння на собі.

Акції Intel впали на 26% після того, як американський виробник мікросхем оголосив про плани скоротити 15 тисяч робочих місць задля покращення ситуації компанії. Акції інших компаній, які виробляють напівпровідники, також впали в пʼятницю після останніх квартальних результатів Intel, у тому числі виробника чипового обладнання ASML (-9%), і постачальника Tokyo Electron (-12%).

Котирування американської Snap, власника месенджера Snapchat, обвалилися на 26,93%, Robinhood Markets – 11,66%, Moderna – 8,06%, Citigroup – 7,14%, Wells Fargo – 6,36%, Ford Motors – 6,17%.

Еталонний індекс S&P 500 опустився на 1,8 відсотка за день і впав на 2,1 відсотка за останні п’ять днів. Це найгірший показник від середини квітня цього року.

Прибутковість 10-річних облігацій США впала на 0,16 процентного пункту до 3,82 відсотка. Це найнижчий показник з грудня минулого року. FT пояснює це тим, що інвестори кинулися в безпечні казначейські облігації і зробили ставку на те, що Федеральна резервна система, яка утримала незмінними процентні ставки в середу, буде змушена реагувати на ослаблення економіки швидким скороченням вартості запозичень. Тепер інвестори очікують, що до кінця року ФРС знизить ставки більш ніж на 1 процентний пункт.

Падіння акцій в США відбулося після різкого розпродажу акцій в Європі та Японії. Фондовий індекс Nikkei, який об’єднує найбільші компанії Японії, впав більш як на 2 000 пунктів, що стало другим за величиною падінням в історії, повідомляє Nikkei Asia. Причиною цьому так само стали побоювання щодо рецесії в США.