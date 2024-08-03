В Одесі напали на військових ТЦК та поліцейську через повістку. Один з нападників утік

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В Одесі 2 серпня чоловік із жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки, їх затримали.

Про це пише поліція області.

Військові ТЦК та СП перевіряли дані водія автомобіля КІА і встановили, що чоловік кілька років не проходив ВЛК. Під час вручення йому повістки він відмовився її отримувати та викликав на допомогу свого 43-річного брата. Чоловіки спровокували конфлікт з представниками ТЦК і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа.

За даними поліції, 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка кілька разів вдарила поліцейську по голові. Крім цього, чоловік вибігав і лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху авто.

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Слідчі почали розслідування за ст. 345 Кримінального кодексу — насильство щодо працівника правоохоронного органу. Жінку і чоловіка затримали.

Також щодо затриманих склали адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). А чоловік додатково отримав постанову ще й за ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами).

Поліцейські також розслідують побиття військовослужбовця ТЦК та СП водієм КІА, який з місця події втік. За цим фактом розпочали провадження за ст. 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження. Водія шукають.