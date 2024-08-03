Сили ППО вночі збили 24 з 29 Shahed, запущених по Україні.

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Українські сили ППО в ніч на 3 серпня збили 24 дрони Shahed, запущені Росією.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Загалом росіяни запустили 29 безпілотників з таких напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ, Курськ (Росія).

Дрони збивали в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Також армія РФ атакувала Україну двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

На Миколаївщині через падіння уламків дрона в Березнегуватській громаді виникла пожежа у двох господарчих спорудах, також загорілася суха трава на території приватного будинку. Постраждалих немає.

У Вінницькій області було влучання в обʼєкт інфраструктури.