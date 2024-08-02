Уряд відкрив для військових товарів усі пункти пропуску через кордон

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Кабінет міністрів 2 серпня ухвалив постанову про спрощення постачання військових товарів через кордон України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Постанова передбачає відкриття всіх пунктів пропуску на кордоні України для товарів військового призначення, зокрема тих, що надходять від держав-партнерів.

Раніше такі товари можна було перевозити лише через 9 автомобільних пунктів і 9 залізничних на кордоні з ЄС (всього їх 18 та 14 відповідно), а також 10 автомобільних та 8 залізничних на кордоні з Молдовою (всього їх 41 та 8).

Також тепер підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, під час переміщення товарів зможуть: